Merkel hat heute auch gesagt, sie würde die Frustrationen verstehen. Aber ganz ehrlich: Wenn es um Frustrationen oder mögliche Ängste geht, sind Politiker und Politikerinnen oder Virologen und Virologinnen nicht ganz die richtigen Ansprechpartner. Das sind Psychologinnen und Psychologen.



So wie Dr. Annegret Wolf von der Uni Halle. Das ist die Dame rechts im Bild – auch wenn Raimunds Brille (der Kollege Fichtenberger neben ihr) auch gut zu einem Psychologen passen würde. (Oder passt sie eher zu einem Puppendoktor? Wenn Sie wissen, was ich meine – wissen Sie, was ich meine.)





Bildrechte: MDR SPUTNIK

Aber ernthaft: Ich habe mit Annegret Wolf von der Uni Halle gemailt und sie um ein paar Tipps gebeten, die gegen mögliche Ängste helfen können.

Sie schreibt, dass wir neben der Pandemie auch eine Infodemie haben, also einen Überfluss an Informationen – richtigen und falschen, sachlichen und weniger sachlichen. Vor allem letztere können uns derzeit überfordern, so dass wir ein Risiko nicht mehr gut einschätzen können und Unsicherheiten wachsen. Häufig würden wir mit den Informationen allein gelassen, weil Sendeplätze nicht ausreichten, um die ganze Geschichte zu erzählen.

Angst ist durchaus etwas ansteckendes und besonders heute in Zeiten von sozialen Medien kann diese Erregung, die durch ständige, häufig auch recht dramatisierende und emotionale Medienberichterstattung ausgelöst wird, weitergegeben werden an andere Menschen. Dr. Annegret Wolf, Uni Halle

Das sind ihre Tipps:

"Den Nachrichtenkonsum (insbesondere den zu Corona) reduzieren , am besten auf ein oder zwei Mal am Tag. Dabei auf vertrauenswürdige und offizielle (!) Quellen beziehen, die seriös, transparent und hintergründig, aber vor allem auch SACHLICH berichten."

(insbesondere den zu Corona) , am besten auf ein oder zwei Mal am Tag. Dabei auf vertrauenswürdige und offizielle (!) Quellen beziehen, die seriös, transparent und hintergründig, aber vor allem auch SACHLICH berichten." Ein gutes Indiz sei, wenn wir Nachrichten recht unaufgeregt schauen könnten. Nur mit möglichst wenigen Emotionen könne der Kopf die Informationen besser verarbeiten – ansonsten sei das rationale Denken ausgeschaltet.

könnten. Nur mit möglichst wenigen Emotionen könne der Kopf die Informationen besser verarbeiten – ansonsten sei das rationale Denken ausgeschaltet. Nachrichten nicht direkt vorm Schlafengehen oder nach dem Aufwachen anschauen.

oder nach dem Aufwachen anschauen. "Ich wohne in Halle, also informiere ich mich einmal am Tag über die Lage in der Welt und dann einmal darüber, was in Halle gilt, ob ich zum Beispiel morgen bereits mit Maske vor die Tür muss. So fühle ich mich vorbereitet, handlungsfähig und die Situation ist für mich (einigermaßen) kontrollierbar."

Annegret Wolff hat auch noch Fragen, mit denen sich der Alltag gut bewältigen lässt: "Was kann ich tun, um andere und mich zu schützen UND keine Angst zu haben, die meinen Alltag, mein Denken und Handeln belastet und bestimmt?"



Und sie hat auch noch einen Hinweis an alle Menschen (und Medien), die öffentlich kommunizieren: "Wörter wie 'Panik' (ja, auch der Satz 'Keine Panik') vermeiden, aber auch Bilder so einsetzen, dass sie zwar warnen, aber bei einigen Menschen nicht Angst auslösen können."



Und: "Es ist völlig ok und wichtig, mal nicht über Corona zu reden. Wir sehen und treffen uns gerade viel zu wenig und selbst wenn, ist es nicht so wie sonst, es sollte andere Gesprächsthemen geben als Corona."