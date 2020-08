Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 20. August 2020 Karneval feiern trotz Corona?

Schönen guten Abend, liebe Leserinnen und Leser!



Mitten im Sommer wird nicht nur über die Organisation der Weihnachtsmärkte diskutiert, auch der Karneval bzw. Fasching ist in den letzten Tagen in den Fokus gerückt. Die wesentlichen Zutaten dafür sind ja bekanntlich ausgelassene Stimmung sowie gemeinsames Schunkeln und Feiern. In der momentanen Zeit ist das alles allerdings kaum vorstellbar, vor allem mit Blick auf den Corona-Ausbruch im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen vor einem halben Jahr.



Kann der nächste Karneval also überhaupt stattfinden? Wenn ja, wie? Und wie stehen die Vereine in Mitteldeutschland dazu? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns im heutigen Newsletter. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.