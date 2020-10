Um den Dispersionsfaktor k. Dispersion bedeutet Streuung oder Verteilung. Dieses k ist also der Faktor, der beschreibt, wie sich ein Virus verbreitet. Das kann entweder recht gleichmäßig verteilt sein oder in sogenannten Clustern passieren, bei denen eine oder wenige Personen recht viele weitere Menschen infizieren. Im letzteren Fall spricht man von einer Überdispension.



Im Zusammenhang mit dem Coronavirus fällt oft die Reproduktionszahl R. Diese gibt an, wie viele weitere Menschen eine erkrankte Person durchschnittlich ansteckt. Darum ist es gut, wenn R möglichst klein ist, am besten unter 1 liegt. Am Anfang der Corona-Pandemie lag der "Startwert", die Basisreproduktionszahl R0, laut RKI zwischen 2,4 und 3,3. Das heißt, Corona-Infizierter steckte durchschnittlich etwa 3 weitere Menschen an.



Das Schlagwort, das R von k unterscheidet, ist "durchschnittlich". Denn aus R können wir NICHT ablesen, ob etwa eine erkrankte Person ganz viele weitere infiziert hat und andere Infizierte dafür niemanden angesteckt haben – oder ob jeder Erkrankte in etwa gleich viele weitere Personen infiziert.



Je niedriger k ist, desto weniger Infizierte verbreiten das Virus weiter, stecken also weitere Personen an. Wie hoch k für das Coronavirus ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Aber es gibt bereits erste Studien: Ein Artikel des US-amerikanischen Magazins "The Atlantic" beschreibt, dass laut einer Studie aus Hong Kong nur etwa 20 Prozent der Corona-Infizierten für etwa 80 Prozent der darauf folgenden Neuinfektionen gesorgt hätten. Knapp 70 Prozent der Corona-Infizierten steckten dagegen niemanden an. Weitere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Sars-CoV-2 verbreitet sich also in Clustern, in deren Mittelpunkt "Superspreader" stehen, die gleich mehrere Personen auf einmal infizieren.