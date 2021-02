Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 25. Februar 2021 Impfdesaster mit Ansage

Entschuldigen Sie meinen Sarkasmus. (Aber das ist ja sonst oft nicht mehr auszuhalten, dass die einfachste Lösung oft – die einfachste ist.)



Für kostenlose FFP2-Masken springt die Bundesdruckerei ein, um Gutscheine zu drucken, die die Krankenkassen verschicken. Und für den wichtigen Piks konnten sich keine Verantwortlichen ein einheitliches, zügiges Procedere ausdenken?



Ein gutes Dutzend E-Mails habe ich von Ihnen in diese Woche bekommen, in denen Sie mir schildern, wie oft Sie für sich oder Ihre Angehörigen einen Termin buchen wollten.



Ist das das Impfangebot, von dem Bundeskanzlerin und Bundesgesundheitsminister sprachen, das sie jedem machen wollen? Warum findet das Angebot dann nicht den Weg zu den Menschen (wie zum Beispiel in Großbritannien, wie ich Ihnen am Dienstag im Newsletter geschrieben hatte), sondern die Menschen müssen sich aktiv um dieses Angebot bemühen?



Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass auch Sachsen seine Impftermine für Polizisten und Lehrer geöffnet hat.