Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 10. Dezember 2020 Kostenlose FFP2-Masken für Risikogruppen

Dem RKI wurden an einem Tag 23.679 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet, die meisten davon aus Bayern (5.355), Baden-Württemberg (4.044) und Nordrhein-Westfalen (3.691). Die höchste Inzidenz gibt es weiterhin in Sachsen: In den letzten 7 Tagen wurden pro 100.000 Einwohner 310 Neuinfektionen gemeldet, in Thüringen waren es 192, in Bayern 186.



So viele positiv Getestete gibt es inzwischen in unseren drei Bundesländern: