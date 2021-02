Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 18. Februar 2021 Die kostenlosen Schnelltests kommen

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Dem Robert Koch-Institut (RKI) wurden wieder Fallzahlen im fünfstelligen Bereich, nämlich 10.207 neue Infektionen, in ganz Deutschland gemeldet, davon 2.068 in Nordrhein-Westfalen, 1.721 in Bayern und 940 in Niedersachen.



Die höchste Inzidenz gibt es aber in Thüringen, mit 120 Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen. Die zweithöchste Inzidenz verzeichnet weiterhin Sachsen-Anhalt (84), die dritthöchste Brandenburg (67).



Drei Bundesländer unterschreiten derzeit den Inzidenzwert von 50, nämlich Baden-Württemberg (42), Rheinland-Pfalz (46) und Berlin (48).