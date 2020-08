Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 13. August 2020 Was ist eigentlich Hintergrund-Immunität?

Kurz gesagt: Das muss noch erforscht werden. Es gibt von den an der Charité-Studie beteiligten Wissenschaftlern aber ein paar Vermutungen. So könnten die "kreuzreaktiven T-Helferzellen" eine schützende Wirkung haben, indem sie etwa dafür sorgen, dass der Körper schneller Antikörper bilden kann, die SARS-CoV-2 abwehren. Die Krankheit könnte dann eventuell milder verlaufen.



Vorangegangene Infektionen mit Erkältungs-Coronaviren könnten also zu einer gewissen Hintergrund-Immunität gegen das neue Coronavirus führen. Für den einzelnen Erkrankten könnte das vorteilhaft sein. Allerdings scheint so eine Hintergrund-Immunität durch Corona-Erkältungsviren nicht allzu lange anzuhalten. Und allgemein ist eine mögliche Hintergrund-Immunität gegen SARS-CoV-2 in den Fallzahlen und vor allem in den Todesfällen schon "eingepreist", wie Virologe Christian Drosten bereits vor einiger Zeit im Podcast von NDR Info erklärte: Eine Hintergrund-Immunität ändere nichts daran, dass eine bestimmte Anzahl der Erkrankten sterbe.



Darüber hinaus könnte die Kreuzreaktivität auch nachteilig sein und die Coronavirus-Erkrankung sogar verschlimmern. Welche Bedeutung die kreuzreaktiven T-Helferzellen für den Krankheitsverlauf haben, soll darum die gerade gestartete Charité-Corona-Cross-Studie herausfinden.