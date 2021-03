Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 4. März 2021 Der Lockdown wird gelockert

In Deutschland sind seit gestern 11.912 weitere Corona-Fälle an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet worden, davon 2.473 in Nordrhein-Westfalen, 1.842 in Bayern und 1.378 in Baden-Württemberg.



In Thüringen ist die Inzidenz im deutschlandweiten Vergleich weiterhin am höchsten. Sie ist weiter gestiegen und liegt aktuell bei 128. Thüringen ist derzeit das einzige Land mit einer Inzidenz über 100. Sachsen-Anhalt folgt mit einer Inzidenz von 85 und Sachsen mit 77 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.