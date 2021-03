Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 11. März 2021 Können Massen-Schnelltests die Corona-Pandemie aufhalten?

Was spricht gegen Massen-Schnelltest?

Antigen-Schnelltests sind weniger aussagekräftig als PCR-Tests. Es kommt beim Testen also immer auch zu einer gewissen Zahl falsch-positiver und falsch-negativer Ergebnisse. Hersteller geben die sogenannte Spezifität der Tests mit etwa 99 Prozent an. Wenn alle Menschen in Deutschland einen Schnelltest machen würden, würden somit theoretisch 830.000 Menschen falsch positiv getestet werden. Falsch positive Ergebnisse können durch nachfolgende genauere PCR-Tests gelöst werden. Dennoch braucht es mehr Ressourcen, wenn Menschen deswegen doppelt getestet werden müssen. Und es bleibt das Problem falsch-negativer Tests.

Dr. Nikolas Popper von der TU Wien berät die österreichische Regierung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Er warnt, dass Menschen sich bei einem negativen Testergebnis nicht in Sicherheit wiegen dürfen: "Ein negativer Test entbindet in keinster Weise von einer Reduktion bei den Kontakteinschränkungen." Das Ergebnis eines Schnelltests ist immer nur eine Momentaufnahme. Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig sagte, um einen realistischen Überblick über die tatsächlich Infizierten zu bekommen, müsse man jeden mindestens zweimal im Abstand einer Woche testen.