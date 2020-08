Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 6. August 2020 Mehr als 1.000 Neuinfektionen an einem Tag

Zuletzt gab es immer wieder Berichte über Reiserückkehrer, die sich im Urlaub mit dem Coronavirus infiziert haben, so beispielsweise in Thüringen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat heute in einer Pressekonferenz gesagt, dass der Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowohl auf Ansteckungen innerhalb Deutschlands als auch auf Reiserückkehrer zurückzuführen sei.



Ab Samstag seien Reiserückkehrer aus bestimmten Ländern daher verpflichtet, sich auf Corona testen zu lassen, so Spahn. An Flughäfen solle es Teststationen geben und auch für Menschen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto einreisen, sollen Möglichkeiten geschaffen werden. Jede so entdeckte Infektion mache einen Unterschied, sagte Spahn.



Werde der Corona-Test nicht gemacht, drohten Bußgelder, sagte Spahn. Bisher ist der Test für Zurückkehrende freiwillig.