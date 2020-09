Liebe Leserinnen und Leser, das Robert-Koch-Institut (RKI) hat heute eine Zahl von Neuinfektionen gemeldet, die so hoch ist wie seit April nicht mehr. Hinzu kommt, dass die Labore nicht mit der großen Zahl von Coronatest hinterherkommen und es einen Rückstau gibt. Die Zahl der Infizierten liegt also womöglich noch höher. Außerdem hat das RKI die Liste der Risikogebiete aktualisiert. Es sind zwölf Regionen dazugekommen. Nur zwei wurden hingegen von der Liste entfernt. Was Sie bei der Rückkehr aus einem der Gebiete beachten müssen und wer die Tests für Reiserückkehrer bezahlt, habe ich Ihnen noch mal aufgeschrieben.

Deutschlandweit wurde ein Höchstwert der Neuinfektionen erreicht, den es sei April nicht mehr gegeben hatte: 2.194. Allein in Bayern hat es 823 Neuinfektionen gegeben. Etwa halb soviele Neuinfektionen meldete Nordrhein-Westfalen mit 410. In Baden-Württemberg wurden 286 neue Fälle gemeldet. So ist die Lage in unseren drei Bundesländern: