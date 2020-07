Corona-Newsletter | Donnerstag, 9. Juli 2020 Sommer-Reiseländer im Check

Einen schönen guten Abend, liebe Leserinnen und Leser!



Überall auf der Welt wird fieberhaft nach Wegen gesucht, das Coronavirus zu besiegen – durch einen funktionierenden Impfstoff zum Beispiel. Auch eine Forschergruppe der Universität Magdeburg trägt einen Teil dazu bei. Sie will herausfinden, wie genau unser Immunsystem auf den Erreger reagiert. Diese Forschung wollen wir uns heute im Newsletter genauer ansehen.



Außerdem geht es um ein Thema, das momentan viele beschäftigt: der diesjährige Sommerurlaub. Wir zeigen, in welche Länder Sie derzeit überhaupt reisen dürfen und was dabei zu beachten ist.



Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!