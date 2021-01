Dem Robert Koch-Institut (RKI) wurden 20.398 neue bestätigte Corona-Infektionen gemeldet, davon 3.854 in Nordrhein-Westfalen, 2.812 in Bayern und 2.353 in Baden-Württemberg.



In Thüringen ist die 7-Tage-Inzidenz weiterhin deutschlandweit am höchsten, sie liegt bei 225. In Brandenburg wurden pro 100.000 Einwohnern in den letzten 7 Tagen 203 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, in Sachsen-Anhalt 195.



Das sind die aktuellen Zahlen für unsere drei Länder: