Corona-Newsletter | Donnerstag, 18. Juni 2020 Schulen, Studien und das Soziale

was bleibt wohl von diesem Tag in Erinnerung? Das ist immer die Frage, mit der ich mich an den Schreibtisch setze, um Ihnen den Newsletter zu schreiben. Das klappt an den meisten Tagen gut. Heute aber hat sich nach meinem Empfinden kein großes Thema wirklich aufgedrängt. Deswegen schauen wir uns einige "kleinere" an.