Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 7. Januar 2021 Für die Verstorbenen

Krematorien am Limit

Einige Krematorien in Sachsen haben in den letzten Tagen und Wochen an ihrem Limit gearbeitet. In Chemnitz gab es doppelt so viele Einäscherungen wie üblich, deswegen musste eine neue Kühlhalle für die Verstorbenen gebaut werden. Auch in Dresden mussten doppelt so viele Tote wie sonst eingeäschert werden, die Stadt brauchte deswegen Unterstützung aus anderen Teilen Sachsens und aus Thüringen.

Bei MDR JUMP schildert ein Bestatter aus Bischofswerda bei Dresden, dass sein Team teilweise 14 Stunden am Tag arbeitet.

Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland knapp 38.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Nur, damit sie sich das in etwa vorstellen können: In die Kölner Lanxess Arena, eine der größten Veranstaltungshallen Deutschlands, passen nur etwa halb so viele Menschen.

Zahlen haben kein Gesicht

Wir hören und lesen seit Monaten immer höhere Zahlen an Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Wie viel Leid hinter den Ziffern steckt, bleibt aber meist unvorstellbar. Zahlen sind anonym. Noch mehr, wenn man selbst noch keinen Menschen an Covid-19 verloren hat. Und ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen, dass Sie das nicht erleben mussten.

In meinem weiteren Umfeld sind leider Menschen durch das Virus gestorben. Ein wunderbarer Mann in den 50ern, Vater, Ehemann, Opa, ohne Vorerkrankungen und von allen, die ihn kannten, sehr geschätzt. Zurück bleiben verzweifelte Angehörige. Der Verstorbene ist einer von 38.000 in Deutschland.

Hinter den 38.000 Toten stecken nicht nur 38.000 Familien, die trauern. Sondern auch 38.000 Lebensgeschichten, Menschen mit verschiedenen Charakteren, Leidenschaften, Träumen. Um das sichtbar und die Zahl weniger anonym zu machen, hat der Berliner Tagesspiegel eigens eine Seite eingerichtet und die Geschichten der Verstorbenen aufgeschrieben.