Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 27. August 2020 So wird der Corona-Herbst

Wer ohne Maske erwischt wird, muss künftig mindestens 50 Euro Strafe zahlen – außer in Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Guten Abend, liebe Leserin,

Guten Abend, lieber Leser,



ich bin gleich ehrlich zu Ihnen: Ich weiß absolut nicht, wie der Herbst 2020 wirklich wird. Ich bin ja kein Hellseher. Aber solche Überschriften funktionieren in den Medien ja gut und andere machen das gern noch knalliger.



Was ich aber weiß: Worauf sich Bundesregierung und die Bundesländer heute geeinigt haben. Und ich weiß auch, was die neueste Studie besagt, die untersucht hat, wie ansteckend Kinder sind. Und um diese beiden Themen soll es heute gehen.