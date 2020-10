Liebe Leserinnen und Leser, es wird Herbst. Zumindest als ich heute aus dem Fenster geschaut habe, sah es sehr danach aus. Erst Nieselregen, dann richtiger Regen und ein sattes Grau am Himmel. Und ich musste in dieser Woche das erste Mal die Heizung in meiner Wohnung anschalten. Eventuell ging es ihnen ja ähnlich? Der nahende Herbst und Winter waren heute Anlass für den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, in einer Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland zu berichten. Kälte, Nässe und der Drang, sich in den kommenden Wochen wahrscheinlich lieber in Räumen und weniger draußen aufzuhalten, machen vielen Menschen Sorgen. Sorgen, dass das Virus wieder stärker um sich greifen könnte. Und die aktuell steigenden Fallzahlen scheinen diese Sorgen zu bestätigen. Ich möchte Ihnen deshalb zusammenfassen, wie Minister Spahn, das Robert Koch-Institut und Experten die derzeitige Lage einschätzen.

Mehr als 4.000 neue Corona-Infektionen hat das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. Genauer 4.058 Infektionen binnen eines Tages. Das ist ein neuer Höchstwert seit dem Frühjahr. Grund genug für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den Leiter des RKI, Lothar Wieler, eine Pressekonferenz zum aktuellen Geschehen zu geben. Ich habe mir für Sie die anderthalb Stunden angesehen. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse:



Wie schätzt Jens Spahn die aktuelle Lage ein?

Der Gesundheitsminister mahnt zur Achtsamkeit. Vor allem die AHA-Regeln sind ihm wichtig. Abstand, Hygiene und die Alltagsmaske. Fast mantra-artig wiederholt er diese Regelungen. Im Moment stecken sich laut Spahn vor allem junge Menschen an. "Sie halten sich für unverletzlich. Das sind sie aber nicht", sagt er. Und doch, so besorgt Spahn ist, so optimistisch wirkt er auch. Die Todeszahlen und die Zahlen der Intensivpatienten in den Krankenhäusern seien derzeit vergleichsweise niedrig. Es liege "an uns allen selbst, ob wir es schaffen, das Erreichte zu sichern."



Wie schätzt das RKI die Lage ein?

RKI-Chef Wieler sagte, die Infektionszahlen steigen seit September wieder von Woche zu Woche an. Er warnte deshalb vor einer unkontrollierten Verbreitung des Coronavirus. Man wisse nicht, wie sich die Lage in den nächsten Wochen entwickle. Es sei möglich, dass es mehr als 10.000 Fälle pro Tag geben könnte. Ziel müsse es sein, so wenige Infektionen wie möglich zuzulassen. Nach Angaben von Wieler gibt es wieder mehr Corona-Infektionen in Alten- und Pflegeheimen.



Die Sache mit dem Lüften

Auf der Presskonferenz sprach auch Professor Martin Kriegel vom Hermann-Rietschel-Institut für Heizungs- und Klimatechnik der Technischen Universität Berlin. Er klärte zu einigen Fragen rund um das Lüften von Räumen auf. Ich fand das sehr interessant, weil ich mir noch nie so einen genauen Kopf um den Vorgang des Lüftens gemacht habe. Kriegel erklärte, das die Luft in einem geschlossenen Raum aus einem Gemisch aus sauberer Luft und Schwebteilchen, die unter anderem Menschen ausstoßen, besteht. Beim Lüften wird diesem Gemisch weitere saubere Luft hinzugefügt. Dabei vergrößert sich dann das Verhältnis zwischen sauberer Luft und Schwebteilchen. Es ist danach deutlich mehr saubere Luft im Raum als davor.



"Die Schwebteilchen werden aber nie null", so Kriegel. Somit könne auch das Infektionsrisiko nicht null werden. Aber es kann durch Lüften verringert werden. Deswegen sagt er, ist es nicht korrekt von einem "Luftwechsel" beim Lüften zu sprechen. Die Luft werde nie komplett ausgetauscht. Irgendwie klingt das alles logisch und hat mich persönlich jetzt nicht überrascht. Aber so genau habe ich einfach noch nie darüber nachgedacht. Kurz zusammengefasst kann man sagen: Lüften verringert das Risiko, Viren einzuatmen und trotzdem sollten wir uns so wenig wie möglich eng an eng in geschlossenen Räumen aufhalten.



Kommt ein zweiter Lockdown?

Diese Frage wurde gleich mehrfach auf der Pressekonferenz gestellt. Und der Bundesgesundheitsminister hatte eine recht klare Antwort darauf. "Wir kommen nicht wieder in die Situation von März, April." Man wisse mehr und habe aus den letzten Monaten gelernt. Da es keine Ausbrüche beim Einkaufen, beim Frisör und kaum Ausbrüche im ÖPNV gebe, zeige sich, dass ein Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen möglich sei.



Wenn dann, gebe es zusätzliche Einschränkungen, wenn viele Menschen in geschlossenen Räumen zusammenkommen und gegebenenfalls die Regeln nicht einhalten würden. Er verwies dabei vor allem auf Feiern und Großveranstaltungen. Dies seien dann gezielte und regionale Regellungen. Er wolle schon allein deshalb keine Debatte um einen neuerlichen Lockdown führen, weil "der Einzelhändler gleich wieder Sorge kriege". Der Händler stelle sich sofort wirtschaftliche Existenzfragen. "Regional braucht es Beschränkungen möglichweise wieder, aber nicht das, was mit dem damaligen Wissen richtig war, nochmal genauso."