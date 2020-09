Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 10. September 2020 Effektivere Tests zum Jahresende?

Heute vor genau einem halben Jahr hat es den ersten bestätigten Corona-Fall in Sachsen-Anhalt gegeben. Das ist erst ein halbes Jahr her? Zumindest habe ich mir diese Frage innerlich gestellt, als ich heute morgen davon erfahren habe. Mir kommt es ehrlicherweise so vor, als würden wir bereits viel länger mit dem Coronavirus zu kämpfen haben. Mein Kollege Manuel Mohr hat diesen Stichtag zum Anlass genommen, das letzte halbe Jahr unter die Lupe zu nehmen. Er stellt fest, in Sachsen-Anhalt haben wir bisher sechs Phasen der Corona-Epidemie durchgemacht. In seinem aktuellen Daten-Update erläutert er, welche Phasen das sind.



Sie können dort in mehreren interaktiven Grafiken jeden einzelnen Tag der letzten sechs Monate durchklicken und die gemeldeten Neuinfektionen ablesen. Dadurch lässt sich gut abschätzen, wie die Pandemie bisher in Sachsen-Anhalt verlaufen ist. Das ist sehr spannend, da man doch durch die ständig neuen Zahlen den Blick für die Gesamtheit verlieren kann. Zumindest geht mir das so. Sie können dort beispielsweise sofort ablesen, dass die Infektionszahlen zwar im Moment ansteigen, aber lange nicht so stark wie zu Beginn der Corona-Epidemie in Sachsen-Anhalt.