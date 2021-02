Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 4. Februar 2021 Eventim-Diskussion: Events nur mit Corona-Impfung?

Eventim Deutschland reagierte in einem Tweet darauf: "! Richtigstellung ! Es ist falsch, dass CTS Eventim die Teilnahme an Konzerten und Veranstaltungen an eine Impfung gegen das Coronavirus binden will" – darunter das oben genannte Zitat Schulenbergs in der WirtschaftsWoche. Das bedeutet: Laut CTS Eventim sollen nicht alle Events das Geimpftsein als Voraussetzung haben. Das Unternehmen möchte nur Veranstaltern die Möglichkeit dafür geben.