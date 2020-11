Trotzdem darf man das geänderte Infektionsschutzgesetz natürlich schrecklich finden, man darf dagegen demonstrieren, man darf uns ärgerliche E-Mails schreiben. Alles weiter von Leser Peter Wruck aus Leipzig:



"1976 wurde die Anschnallpflicht auf den Vordersitzen von PKW eingeführt. Dies hat zu einem Proteststurm in Teilen der Bevölkerung geführt. Interessanterweise waren die Argumente der Gegner der Pflicht sehr ähnlich den heutigen Argumenten: staatliche Bevormundung, Diktatur, ich kann mich selbst schützen, gefesselt ans Auto, lohnt sich nur für die Hersteller, an Grippe sterben genauso viele Menschen."



Ich will gar nicht überheblich klingen, denn natürlich zeigt Corona, an welchen Stellen unsere Gesellschaft nicht optimal funktioniert: Schulen, Alleinerziehende, Einsparungen im Gesundheitswesen, IT-Sicherheit, eine nachhaltige Art des Wirtschaftens etc. Das alles ist aber kein Entweder-Oder. Wir müssen alles angehen.



Ich sehe das dann als die nächsten dringenden Aufgaben an. Also bitte dort engagieren als gegen Maßnahmen, die eine Naturkatastrophe im Zaum halten sollen.