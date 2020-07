Corona-Newsletter | Donnerstag, 2. Juli 2020 Wie eine Zahl über unseren Urlaub entscheidet

Hallo liebe Leserinnen und Leser,



ich sage es Ihnen direkt, wie es ist: Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Woche. Das hat einen simplen Grund. Ich mache Urlaub. Ich verreise regelrecht. Und ich bin schon aufgeregt. Geht es doch das erste Mal seit Monaten nicht nur zu den Eltern oder Oma und Opa. Ich habe mich allerdings für einen Urlaub innerhalb Deutschlands entschieden. Doch es ginge theoretisch auch anders. Denn Reisen ins Ausland sind nicht mehr per se untersagt.



Aber es gibt immer noch Reisewarnungen und Risikogebiete. Entscheidend dafür ist eine bestimmte Zahl. Und da wir hier im Corona-Daten-Update sind, möchte ich Ihnen diese Zahl erläutern.



Außerdem werde ich Ihnen zeigen, was in sieben Sekunden so alles passieren kann.