An dieser Stelle kommen wir leider nicht um die Zahl der Menschen umhin, die binnen eines Tages an oder mit dem Coronavirus gestorben ist – es waren 962 Menschen und damit so viele Todesfälle wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland. Ich will diese Zahl gar nicht groß kommentieren – weil ich all den Schicksalen, die dahinter stecken, nicht ansatzweise gerecht werden könnte. Ganz persönlich empfinde ich die Zahl schlicht als Mahnung. Dass wir alle auf uns und unsere Lieben aufpassen sollten.