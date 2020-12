In unserer neuen Ausgabe des Corona-Daten-Updates (in dieser Woche ausnahmsweise schon am Donnerstag) erklärt mein Kollege und Daten-Spezialist Manuel Mohr, dass die sogenannte 7-Tage-Inzidenz in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steigt – während sie anderswo zuletzt nach unten gegangen ist. Schauen wir uns das näher an: In Bremen etwa ist der Kennwert in den vergangenen beiden Wochen um 46 Prozent zurückgegangen, in Berlin um 28 Prozent. Anders bei uns: In Sachsen-Anhalt ist der Inzidenzwert im selben Zeitraum um 37 Prozent nach oben gegangen (dazu trägt vor allem der Corona-Ausbruch im Tönnies-Schlachthof in Weißenfels bei), in Thüringen um 26 Prozent – und in Sachsen um 33 Prozent.