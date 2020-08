Das Robert Koch-Institut (RKI) will durch mehrere, unterschiedlich angelegte Studien herausfinden, wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich schon mit dem Coronavirus infiziert wurden. Denn: Die gemeldeten Zahlen beinhalten nur Infektionen von Menschen, die sich eben auch haben testen lassen.



Doch manche Coronavirus-Erkrankungen verlaufen völlig ohne Symptome. Manche Menschen können also infiziert (und damit ansteckend) gewesen sein, ohne es zu merken. Die Studien des RKI wollen diese Dunkelziffer aufdecken und außerdem herausfinden, bei wie vielen Erkrankten eine Corona-Infektion asymptomatisch verläuft. So will das RKI den Verlauf und die Schwere der Pandemie noch besser einschätzen können.



Dazu hat sich das RKI unter anderem vier besonders stark vom Virus betroffene Regionen genauer angesehen. In den vier Orten haben die Wissenschaftler jeweils etwa 2.000 Teilnehmer auf eine aktive Corona-Infektion bzw. auf Antikörper gegen das Virus getestet. Zu einem dieser vier untersuchten Orte, Kupferzell in Baden-Württemberg, hat das RKI heute erste Studienergebnisse vorgestellt.