Schauen wir uns das alles mal genauer an – Sie können zu allen Punkten gerne Ihre Meinung mit uns via E-Mail teilen. Ich bin neugierig, was Sie dazu zu sagen haben.

Trotzdem wird derzeit an einem Notfallplan gearbeitet . Und der sieht bisher so aus:

Ich weiß, der Notfallplan kann einem auch Angst machen, weil man das Gefühl haben könnte, dass er bald gebraucht wird, weil sich die Lage dramatisch verschlechtert. Ob es soweit kommt, dass er wirklich in ganz Deutschland greifen muss, weiß ich nicht. Mich beruhigt es aber eher zu wissen, dass für den Ernstfall ein System existiert, das dann genutzt werden kann. Und dass es einen Überblick gibt, wohin Patienten verlegt werden können, damit wirklich jeder versorgt werden kann. Deshalb finde ich die Zusammenarbeit mit mehreren Bundesländern auch so gut.



Momentan befindet sich das Konzept noch in der Planungsphase – es soll aber in den kommenden Tagen abgeschlossen werden und dann in Regionen mit hohen Infizierten-Zahlen bereits zum Einsatz kommen.