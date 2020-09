Das frage ich mich manchmal auch. Und ich will nicht spekulieren. Ich finde aber spannend, dass sich die Menschen in der Pandemie häufig informieren und neue Erkenntnisse dann auch bei den Leuten landen. Diese Krise geht die Menschen direkt etwas an, es schränkt ihr Leben ein und sie schauen sich die wissenschaftlichen Befunde an. Und das wünsche ich mir auch für die Klimakrise. Die Feuer in Kalifornien und die schmelzenden Polkappen sind weit weg. Das ist für die Kommunikation der Klimakrise ein Nachteil. Aber das Thema rückt ins Bewusstsein, wenn Schüler auf die Straße gehen und es wieder vor unserer Haustür sichtbar ist.