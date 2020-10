eine richtig blöde Woche geht zu Ende. Und vermutlich stehen uns davon noch einige bevor. In die Zukunft schauen kann niemand. Denn alle Corona-Zahlen zeigen nur das Vergangene. Und wir? Wir leben dazwischen, im Jetzt.



Deshalb versuche ich gerade, eine Gewissheit abzulegen: Dass unsere Erfahrungen der Vergangenheit uns einen 100 Prozent sicheren Weg für die Zukunft weisen können.



Das ist dieses Vorantasten, diese Nebelfahrt, die wir seit mehreren Monaten in vielen Bereichen erleben. Darüber kann man sich furchtbar ärgern oder man macht es so:



¯\_(ツ)_/¯



Schauen wir zum letzten Mal in dieser Woche also auf das, was passiert ist: die aktuellen Zahlen, warum es aus Daten-Sicht gute Gründe für die Einschränkungen gibt und ein praktischer Tipp für Brillenträger.