Die relativen Fallzahlen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen liegen weiterhin deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt. Die aktuelle Situation hat damit gewisse Ähnlichkeit zur Lage Anfang März, als bundesweit die Fallzahlen erstmals in die Höhe schnellten, in Sachsen-Anhalt jedoch einige Wochen zeitverzögert.