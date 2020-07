Corona-Newsletter | Freitag, 3. Juli 2020 Trotz Abstand und Vorsicht: plötzlich Corona

Liebe Leserinnen und Leser,



heute geht es – welch Überraschung – um Zahlen. Aber auch um die Menschen dahinter. Wir haben eine Frau aus Halle getroffen, die Corona hatte. Sie erzählt, wie es ist, an dieser Krankheit zu leiden. Und wie überrascht sie war, dass sie trotz extremer Vorsicht an Covid-19 erkrankt ist. Sie war sehr penibel, was Abstand und Desinfektion anging. Und doch hat es sie erwischt. Das lässt einen nachdenklich zurück.



Doch bevor ich Ihnen das Interview zum Lesen gebe, schauen wir in die Corona-Daten.