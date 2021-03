Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 12. März 2021 Eine Pandemie – viele Perspektiven

Der Jugendclub "Zuflucht" am Rande der Stadt Zahna-Elster in Wittenberg wirkt verlassen. Die Fahrradständer sind leer, das Außengelände mit Trampolin und Volleyballfeld ist verwaist. Nur eine Person ist noch immer jeden Tag im Club zugange: Leiterin Sabine Hoffmann. Sie macht, was möglich ist."In den Winterferien zum Beispiel habe ich jedem Kind eine Winterferien-Wundertüte vor die Tür gestellt. Da war ein Apfel drin, denn wenn wir im Club sind, essen wir viel Obst und Gemüse. Wir hätten normalerweise Fasching gefeiert, also kam Konfetti in die Wundertüte. Wir hätten sicherlich gebastelt, also habe ich ein bisschen Bastelmaterial mit in die Tüte gepackt."