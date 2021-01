Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 22. Januar 2021 Fragen und Antworten zur neuen Maskenpflicht

Liebe Abonnentinnen und Abonnenten,



das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute in einer Pressekonferenz die aktuelle Lage bewertet und spricht von einem "leicht positiven Trend". In den meisten Ländern würden die Inzidenz-Zahlen zurückgehen. Die gleiche Bilanz hatte auch Manuel Mohr gestern in seinem Daten-Update für unsere drei Länder gezogen, aber mit dem Hinweis darauf, dass die Zahl der Sterbefälle leider nicht gesunken ist.



Und wir sehen ja hier im Newsletter auch: Wir konnten für die Zahlen der aktiven Fälle öfter mal wieder die grüne Farbe und den Pfeil nach unten nutzen.



Trotzdem sind die Zahlen noch viel zu hoch und so geht es nächste Woche los mit den neuen Maßnahmen. Wir gucken heute noch mal genauer auf die Neuerungen bei der Maskenpflicht, die ab kommender Woche gelten – aber zuerst auf die aktuellen Zahlen.