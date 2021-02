Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 5. Februar 2021 Hoffnung für Kulturschaffende

Als erstes möchte ich Ihnen von einer schönen Geschichte erzählen, die sich in Halle ereignet hat. Dort haben Sven Sandow und Dirk Braungardt, die an der Oper Halle arbeiten, die Hilfsaktion "Kunst fürs Kino" ins Leben gerufen. Dabei werden Kunstwerke online versteigert, das Geld geht an drei Programmkinos in Halle. Das bedeutet: Kulturschaffende unterstützen Kulturschaffende – richtig stark! Das ist auch wichtig, denn: "Zum jetzigen Stand würde ich sagen, wenn gar nichts passiert, vielleicht noch 2 Monate", schätzt Betreiber Torsten Raab die Überlebenschancen seines Puschkinos ein.