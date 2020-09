Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 4. September 2020 Knapper Grippe-Impfstoff und Wettrennen ums Mittel gegen Corona

Wen ich gerade eben in der Auflistung nicht erwähnt habe, ist der sehr umstrittene Impfstoff "Sputnik V" aus Russland. Vielleicht haben Sie Anfang August den Corona-Daten-Newsletter meiner Kollegin Maria Hendrischke gelesen. Dann wissen Sie, dass Russland zu dem Zeitpunkt als erstes Land einen Impfstoff staatlich zugelassen hat. Dieser wird so stark kritisiert, weil er zeitlich gesehen, nicht richtig getestet worden sein kann und deshalb unklar ist, ob er wirklich wirkt und für den Menschen sicher ist.



Auch hier gibt es in Sachen Tests etwas Neues. Und zwar sollen jetzt Menschen aus Venezuela den russischen Impfstoff testen. Der venezuelische Präsident Nicolás Maduro wirbt im Fernsehen für den Impfstoff und sagt dort, dass er mit gutem Beispiel vorangehen wolle und sich als erstes impfen lasse. Venezuela hat ein Abkommen mit Russland, in dem die Venezolaner zusagen, dass sie den Impfstoff zukünftig produzieren werden. Im Land sind die Meinungen gespalten: Die einen freuen sich über den Impfstoff, die anderen kritisieren, dass die Venezolaner zu Versuchskaninchen werden.



Denn, wie jetzt bekannt wurde, ist Phase III beim russischen Impfstoff bisher nicht erfolgt, sie wurde am 26. August genehmigt. Dementsprechend suche das Land jetzt 40.000 Teilnehmer, um bei den Testungen weiterzukommen. Also befindet sich "Sputnik V" wie viele weitere Impfstoffe in der dritten Phase. Das Problem: In dieser Phase scheitern viele Teststoffe, weil ihre Wirksamkeit nicht ausreicht. Patienten würden sich dann trotz Impfung mit Corona anstecken und daran erkranken.