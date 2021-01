Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 8. Januar 2021 Impfe sich, wer kann – und will

Guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten,



am Montag soll es losgehen mit dem Impfen und es gibt viele offene Fragen und Diskussionen. In Magdeburg hat beispielsweise der Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) kritisiert, dass das Sozialministerium in Sachsen-Anhalt den Impfstart für Montag angekündigt hatte. Er sagte, Vorrang beim Impfen habe nach wie vor das medizinische und Pflegepersonal. Erst anderthalb Wochen später könne im Impfzentrum Magdeburg geimpft werden. Einige Impfzentren in Sachsen-Anhalt wollen die Arbeit aber am Montag direkt aufnehmen.



Nicht alle Menschen wollen sich impfen lassen. Andere können es kaum erwarten und sind bereits ungeduldig. Viele freuen sich einfach auf den Tag, an dem sie an der Reihe sind.