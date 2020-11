Per Schüller ist Chefarzt der Abteilungen Kardiologie und Pneumologie an der Median-Klinik in Flechtingen im Bördekreis in Sachsen-Anhalt. In der Reha-Klinik wurden bislang 26 Patienten nach einer durchgemachten Covid-19-Infektion behandelt.



Herr Schüller, mit welchen Symptomen kommen die Covid-19-Patienten zu Ihnen?

Schüller: Patienten, die nach einer Covid-19-Erkrankung zu uns in die Median-Rehaklinik nach Flechtingen kommen, leiden insbesondere an einer maximalen Leistungsminderung, Muskelschwäche sowie Atembeschwerden. Zudem beklagen Betroffene sowohl neurologische Symptome wie beispielsweise Konzentrationsstörungen und Kopfschmerzen als auch psychische Begleiterscheinungen im Sinne von Angstsymptomen.



Wie sieht eine Therapie aus?

Im Mittelpunkt der Therapie steht neben der allgemeinen Kräftigung und Mobilisierung die Normalisierung der Atemfunktion. Einen Hauptbestandteil der Therapie bilden darum die Atemgymnastik und das Atemmuskeltraining. Nach Bedarf erfolgen psychologische Beratung und Entspannungstraining zur Angstbewältigung. Weiterhin haben wir die Möglichkeit bei kognitiven Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Konzentrations- oder Merkfähigkeitsstörungen ein Hirnleistungstraining durchzuführen.



Wie sehen die weiteren Erfolgsaussichten aus?

Die Erfolgsaussichten sind positiv. Bei den meisten Patienten lassen sich die zuvor genannten Symptome, insbesondere die körperliche Leistungsminderung, durch eine 3-wöchige Rehabilitationsmaßnahme deutlich verbessern.



Und was macht Ihnen persönlich derzeit Sorgen und Hoffnungen?

Sorge bereitet mir persönlich, dass die Corona-Krise die Spaltung der Gesellschaft vorantreibt. Soziale Symptome wie Polarisierung, Schuldzuweisungen und Aggressivität nehmen zu. Hoffnung machen mir die demnächst einsatzbereiten Corona-Impfstoffe, die uns helfen werden aus der Pandemie herauszukommen.