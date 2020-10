Sachsen-Anhalt

Im Landkreis Stendal hat seit Montag das Diakoniekrankenhaus in Seehausen ein Besuchsverbot ausgesprochen. Am Freitag untersagte das Universitätsklinikum Magdeburg, Patienten zu besuchen. Auch das Harzklinikum hatte am Donnerstag angekündigt, Besuche an den Standorten in Quedlinburg und Wernigerode ab Freitag zu verbieten.



Ausnahmen können bei Kindern, Schwerstkranken und bei der Begleitung von Schwangeren möglich sein.



Bei den sechs Ameos-Kliniken in Sachsen-Anhalt gibt es aktuell kein Besuchsverbot. Besuchsbedingungen – auch in Pflegeheimen – können sich aber täglich ändern.

Thüringen

In Thüringen hat das Klinikum Altenburger Land wieder ein Besuchsverbot erlassen und auch im St. Georg-Klinikum Eisenach besteht seit heute ein Besuchsverbot. In Stadtroda sind bereits seit Donnerstag keine Besuche mehr erlaubt, in Sömmerda sei einer Woche.



Über Besuche bei schwerkranken Patientinnen und Patienten würden Ärzte und Pflegekräfte im Einzelfall entscheiden. Ausnahmen gelten auch bei Geburten und für Besuche auf der Mutter-Kind-Station.

Sachsen

In Sachsen gelten in fast allen Krankenhäusern Besuchsverbote. Im Klinikum Chemnitz gilt das Besuchsverbot bereits seit 10. Oktober, ebenso in den Asklepios-Kliniken in der Sächsischen Schweiz Klinik Sebnitz, der Orthopädischen Klinik Hohwald und der Asklepios-Klinik Radeberg. Auch das Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz erlaubt seit mehreren Wochen keinen Besuch.



Seit dieser Woche gilt auch am Universitätsklinikum Dresden ein generelles Besuchsverbot. Ab heute sind in Bautzen und Bischofswerda keine Patientenbesuche mehr möglich. Auch die Kreiskrankenhäuser Freiberg und Weißwasser haben heute neue Besuchsverbote verhängt. Im Krankenhaus Wurzen tritt das Besuchsverbot am Montag in Kraft.



In der Regel gelten Ausnahmeregelungen, etwa für Schwangere und Schwerkranke, die jeweils mit der Einrichtung einzeln abgesprochen werden müssen.