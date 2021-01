Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 14. Januar 2021 Nach dem Frust kommt die Wut, dann das Lächeln

Einen schönen guten Abend!



Wissen Sie, was ich Ihnen am liebsten als Betreff heute geschrieben hätte? "Zwei Monate Wochenende". Denn vielleicht ist es das, was uns bevorsteht, mit ansteckenderen Virus-Mutationen und viel zu langsam sinkender Infizierten-Zahl.



Schon am kommenden Dienstag wollen Bund und Länder über die Einschränkungen beraten, eine Woche früher als geplant. Ein Grund dafür ist wohl die deutlich ansteckendere neue Virus-Variante.



Aber monatelange Wochenende sind anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde. Dabei werden wir an Wochenende ja eigentlich in Ruhe gelassen, kein Lehrer verschickt Aufgaben oder E-Mails, kein Chef setzt Termine an. Aber wäre das auch wochenlang so?



Natürlich, ich habe gut reden, ich bin privilegiert. Denn es gibt ja schon längst Menschen, die wochen- wenn nicht gar monatelang zu Hause sind. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die eine Überstunde nach der anderen reißen müssen.



Ich möchte Ihnen heute ein paar Gedanken mit ins Wochenende geben: zu Schule, Wut und Pflegekräften.