Corona-Newsletter Freitag, 29. Mai 2020 Drei gute Nachrichten zu Pfingsten

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Jörn Rettig

Heute im Corona-Daten-Newsletter: Zahlentrends, die zuversichtlich stimmen, was am langen Pfingstwochenende in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt jeweils erlaubt ist und was sich im Juni ändert.