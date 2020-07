Corona-Newsletter | Freitag, 17. Juli 2020 Ohne Maske in Bus und Bahn?

Bildrechte: MDR/Jörn Rettig

In öffentlichen Verkehrsmitteln muss eine Maske getragen werden. Doch offensichtlich sorgt das für Probleme. Um Ihre Erfahrungen in Bus und Bahn geht es in der neuen Ausgabe unseres Newsletters.