Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser, haben Sie auch so Lust zu verreisen? Mich jedenfalls plagt schon seit einiger Zeit das Fern- oder besser gesagt das Urlaubsweh. Irgendwo die Berge, das Meer, die Sonne genießen und einfach etwas anderes erleben. Und natürlich bin ich schon in Gedanken bei den Herbstferien. Wenn ich ganz ehrlich bin: Ich denke sogar darüber nach, ob und wie in diesem Jahr Skifahren und Durch-den-Schnee-Toben möglich werden kann. Wie wird aber dann die Corona-Lage hier in Europa sein? Das kann niemand mit Gewissheit vorhersagen. Auch einige Ihrer Mails beschäftigen sich mit dieser Frage. Deshalb möchte ich uns heute im Newsletter, neben dem Datenupdate meines Kollegen Manuel Mohr, einen kleinen Überblick zum Thema Reisen und Risikogebiete verschaffen. Zuvor schauen wir uns erstmal die aktuellen Zahlen an.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Freitag 2.673 positiv auf das Virus getestete Menschen gezählt – die höchste Differenz zum Vortag seit dem 19. April 2020. Am 18. April lag der Wert bei 3.609.



Die meisten neuen Fälle wurden aus Nordrhein-Westfalen (+777 zum Vortag), Baden-Württemberg (+398), Bayern (+371), Berlin (+244), Hessen (+235) und Niedersachsen (+201) gemeldet. Neu im Kreis der dreistelligen Zuwächse ist Rheinland-Pfalz (+123). Alle anderen Bundesländer liegen in einem zweistelligen Bereich.



7-Tage-Inzidenz und Risikogebiet



Interessant ist auch der Blick auf die Landkreise – gut zu sehen zum Beispiel auf der Karte des RKI. Vier Landkreise haben hier den Warnwert von 50 Fällen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner überschritten.



In Hamm in Nordrhein-Westfalen gab es 94,4 Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. In Remscheid, ebenfalss NRW, liegt der Wert bei 50,5. Im Landkreis Rhön-Grabfeld in Bayern ist die 7-Tage-Inzidenz bei 51,4 und im Berliner Regierungsbezirk Mitte bei 52,6.



Laut der Agentur Reuters nehmen einige Bundesländer – Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein und teilweise Mecklenburg-Vorpommern – das zum Anlass, die betroffenen Landkreise als Risikogebiet auszuweisen. Das heißt, wenn man aus diesen Landkreisen in die jeweiligen Bundesländer einreist, muss man 14 Tage in Quarantäne.