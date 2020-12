Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 11. Dezember 2020 Schulschließungen wirken

Laut Forschern am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sind Schulschließungen eine der wirksamsten Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Corona . Das haben Untersuchungen mithilfe einer Künstlichen Intelligenz gezeigt. Die Studie Die Forscher aus Karlsruhe haben untersucht, welche nicht-pharmazeutischen Maßnahmen Wirkung zeigen. Sie haben dafür Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt. Künstliche Intelligenzen sammeln Daten aus bestimmten Quellen, zum Beispiel Fallzahlen. KI können arbeiten, indem sie mit Daten gefüttert werden. Eine gute KI erkennt, wenn sich Faktoren ändern, die diese Daten beeinflussen, und passt ihre Arbeitsweise an. Diese Technik des Maschinellen Lernens haben die Forscher für ihre Untersuchungen genutzt und somit nach Umschwüngen ("drift") bei der Entwicklung der Fallzahlen gesucht. Die Umschwünge sind die Zeitpunkte, an denen die KI die Veränderung erkennt. Die Daten Die Datengrundlage der Studie waren Fallzahlen aus Österreich, Belgien, Deutschland, Italien, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien sowie 28 US-Bundesstaaten, die zwischen dem 22. Januar und dem 12. Mai von der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore erhoben wurden. Untersuchte Maßnahmen waren die allgemeine Einschränkung von Versammlungen, das Reduzieren persönlicher sozialer Kontakte, Schulschließungen und Lockdown. Die Forscher berücksichtigten zusätzliche Faktoren wie Altersstruktur, Bevölkerungsdichte, medizinische Infrastruktur und das Klima. Die Ergebnisse Die Forscher haben herausgefunden, dass sich die Wirksamkeit der Maßnahmen in der Regel nach zwei Wochen zeigt. Außerdem haben nach Angaben des KIT vor allem Schulschließungen einen deutlichen Effekt gezeigt. Der Wirtschaftsinformatiker Niklas Kühl sagte:

Zwei Daten-Grafiken, die als Teil der Studie veröffentlicht wurden, zeigen die Entwicklung der Fallzahlen in Italien und in New York:



In Italien wurden die Schulen am 5. März geschlossen, der Umschwung ("drift"), erfolgte am 22. März.

In New York wurden die Schulen am 18. März geschlossen, der Umschwung erfolgte am 6. April.



Eine Maskenpflicht wurde in Italien und New York gleichermaßen erst nach dem Umschwung eingeführt, der allgemeine Lockdown zu ähnlichen Zeitpunkten wie die Schulschließungen. Wie erfolgreich die Maskenpflicht im Vergleich zu den anderen Maßnahmen war, wurde laut KIT nicht untersucht, weil sie so spät eingeführt wurden.



Die Forscher betonten in einer Pressemitteilung, dass die Erkenntnis über die Schulschließung nicht bedeute, dass die anderen Maßnahmen nicht auch Einfluss haben können.