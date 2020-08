Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 21. August 2020 Sind Schnelltests eine Alternative?

Neben PCR-Tests gibt es auch Antikörper-Tests. Dabei wird Blut abgenommen und festgestellt, ob jemand in der Vergangenheit Kontakt mit dem Virus hatte. Das kann man im Labor überprüfen lassen oder auch selbst zu Hause machen. Um das aktuelle Infektionsgeschehen zu bekämpfen, ist diese Methode allerdings nicht sehr hilfreich. Denn wichtiger ist der Nachweis darüber, ob man im Moment ansteckend ist. Das geht zum Beispiel auch über Antigentests, bei denen man selbst zu Hause Eiweißfragmente des Virus nachweisen kann.



In anderen Ländern werden solche Antigen-Schnelltests bereits genutzt – in unterschiedlichen Varianten. So wird beispielsweise mit einem Fluoreszenz-Signal gearbeitet. Dafür braucht man ein kleines Gerät mit UV-Lampe. Die ganz simplen Tests heißen Diffusionstests. Sie funktionieren ähnlich wie ein Schwangerschaftstest.



Auch bei den PCR-Tests gibt es Varianten, die schneller sind als die Labortestungen. Sie kommen etwa in den USA zum Einsatz. Dabei werden kleine Testmaschinen außerhalb von Laboren aufgestellt, um beispielsweise bei einer Party zu testen.



Darüber hinaus gibt es noch den sogenannten Lamp-Test. Er ähnelt dem PCR-Test, ist aber viel schneller und billiger – dafür etwas ungenauer als die PCR-Methode. Für das Testverfahren werden ebenfalls kleine Maschinen genutzt – in etwa so groß wie ein klassischer PC. Mit ihrer Hilfe wird auch hier das Erbgut des Virus nachgewiesen – per Speichelprobe, die erhitzt wird. Virologe Kekulé hält den Einsatz eines solchen Verfahrens beispielsweise in Apotheken für denkbar, außerdem in Firmen oder bei Veranstaltungen wie Fußball-Bundesliga-Partien.



Wichtig bei all den verschiedenen Testformen ist die Sensitivität. Generell gilt: Je sensitiver ein Test ist, desto eher wird eine infizierte Person korrekt als positiv identifiziert. Bei einem PCR-Test liegt die Sensitivität bei 99 Prozent, bei den Schnelltests Kekulé zufolge bei etwa 80 Prozent – die Falsch-Negativrate ist also höher. Der Virologe meint dennoch, dass diese Schnelltests sinnvoll sind, wenn in der Masse getestet wird.