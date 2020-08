Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 7. August 2020 So viele Neuinfektionen wie zuletzt Anfang Mai

Also von vorn: Um die Sieben-Tage-Inzidenz zu berechnen, braucht es erst einmal kaum mehr als die aktuellen Infektionszahlen und die Einwohnerzahl eines Bundeslandes oder eines Landkreises. Ich möchte das an dieser Stelle gern am Beispiel von Nordrhein-Westfalen erklären – aus dem einfachen Grund, dass in keinem anderen Bundesland in den vergangenen sieben Tagen so viele Neuinfektionen gemeldet wurden wie in NRW – 2.148 an der Zahl.