Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 19. Februar 2021 Thüringen lockert Maßnahmen trotz hoher Corona-Zahlen

Aus ganz Deutschland wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) 9.113 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die meisten Fälle in absoluten Zahlen wurden aus Nordrhein-Westfalen gemeldet (2.090), viele auch aus Bayern (1.292) und aus Baden-Württemberg (927).



Die Inzidenz ist in Thüringen am höchsten: In den vergangenen sieben Tagen wurden 117 Personen pro 100.000 Einwohnern positiv auf Corona getestet. In Sachsen-Anhalt liegt die Inzidenz bei 85, in Brandenburg und Sachsen je bei 66. Die deutschlandweite Inzidenz liegt bei 57.