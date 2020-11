Gestern habe ich mit Ihnen einen internationalen Blick auf die Pandemie und den Umgang mit dem Virus gegeben. Ich habe dabei auch den MERS-Ausbruch von 2015 erwähnt. MERS ist ebenfalls ein Coronavirus.



Wir sprechen hier immer über SARS-CoV-2, wobei SARS für "severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2" steht. Auf Deutsch: Schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus Typ 2.



Das R und das S in MERS stehen ebenfalls für respiratorisches Syndrom, das ME steht für "Middle East", den "Mittleren Osten". Dort hat diese Art von Coronavirus seinen Ursprung. Es ist also das Nahöstliche Atemwegssyndrom.



In einem Interview mit der Wirtschaftszeitschrift Capital hat Christian Drosten angekündigt, in Zukunft mehr zu dem MERS-Virus zu forschen. Drosten bezeichnete das Virus zudem als nächsten Pandemie-Kandidaten.



Meine Kolleginnen und Kollegen von MDR WISSEN haben das Interview und die Aussage zum Anlass genommen, einen genaueren Blick auf MERS zu werfen. Sie haben dafür mit Till Koch vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und Virologe Uwe Liebert, bis dieses Jahr Direktor des Instituts für Virologie der Universität Leipzig, gesprochen. Zudem habe ich für Sie den Steckbrief des MERS-CoV-Virus des RKI angeschaut.



MERS-Symptome

Die Symptome sind denen von Grippe und Corona ähnlich: Husten, Fieber, Luftnot, Schwindel und Schwäche.



Der Krankheitsverlauf

Bei MERS beträgt die Inkubationszeit 14 Tage. Zunächst ähnelt die Viruserkrankung einer Erkältung. Sie greift laut Koch bei einem "gar nicht so geringen Teil von Patientinnen" dann die Organe an. Es kommt zu Lungenentzündung, Lungenversagen und Nierenversagen. Laut RKI-Informationen verläuft die Krankheit bei gesunden Menschen symptomfrei.



MERS-CoV und SARS-CoV-2

Im Gegensatz zu SARS-CoV-2 ist laut Liebert die Letalität, also die Sterblichkeit, bei MERS deutlich erhöht. Sie betreffe ein gutes Drittel der Infizierten, etwa 35 Prozent. Das Virus sei aber auch weniger "erfolgreich" darin, sich zu verbreiten. Seit der Entdeckung 2012 hätten sich wenige Tausend Menschen infiziert. Mutationen könnten dazu führen, dass sich das Virus schneller verbreitet, aber Liebert sagte, er glaube nicht, dass "man sagen kann, dass das MERS-Coronavirus in wenigen Monaten die nächste Pandemie auslösen wird." Ein weiterer Unterschied: Für MERS stehen bereits Impfstoffkandidaten bereit.



In Deutschland sind bisher insgesamt drei Fälle von MERS bekannt geworden, je einer 2012, 2013 und 2015. Alle drei Patienten waren von der arabischen Halbinsel eingereist. Einer von ihnen überlebte, einer starb an der Infektion, einer starb an den Spätfolgen seiner Erkrankung.