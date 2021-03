Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 5. März 2021 Wie soll das gehen?

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind deutschlandweit 10.580 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages gemeldet worden, davon 2.210 in Nordrhein-Westfalen, 1.593 in Bayern und 1.258 in Baden-Württemberg.



Die Inzidenz ist weiterhin in Thüringen am höchsten und sie ist erneut gestiegen, auf 129. Sachsen-Anhalt folgt mit der zweithöchsten Inzidenz von 87, Sachsen mit 79. Die wenigsten Fälle pro 100.000 Einwohner hatten in den vergangenen sieben Tagen Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein mit je 47.