Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 26. Februar 2021 Wir wollen alle dasselbe

Man muss sich das immer mal wieder sagen: Wir wollen alle dasselbe. Dass die Beschränkungen enden und dass wir das Virus im Griff haben. Und das Schöne ist ja: Wir wissen, wie das geht. Darauf sollte sich unser gesamtes Tun konzentrieren. Auch wenn Hände waschen, Masken, Lüften, Abstand und Testen einzeln keine 100-prozentige Sicherheit geben – alles zusammen hilft enorm. Und was besonders hilft: impfen . Das wurde heute noch einmal deutlich, in der Presskonferenz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und RKI-Chef Lothar Wieler. Darum soll es heute gehen und auch ein wenig um Politik und Medien. Zunächst aber das Interview von Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand bei Markus Lanz von gestern Abend, das für Diskussionen gesorgt hat. Hier als Radiobeitrag zusammengefasst .

Impfen beim Arzt : Das fordern auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Hausärzteverband. Für den Impfstoff von Biontech erwartet die KBV einen Impfstart in den Praxen in sechs bis acht Wochen.

Zu Lockerungen sagte RKI-Chef Wieler: Man dürfe nur unter Schutzmaßnahmen lockern. Hände waschen, Abstand, Mundschutz, Lüften.



Aufgehorcht habe ich bei einem von Wielers Sätzen: Mit weiter fortschreitenden Impfungen steige der Infektionsdruck auf die Nicht-Geimpfte, also auf die Jüngeren.



Impfausweise waren auch ein Thema. Spahn sagte, in etwa zwölf Wochen soll es eine digitale Lösung dafür in Deutschland geben. Dafür laufe gerade ein "Dringlichkeitsvergabeverfahren". Spahn betonte aber auch, dass noch diskutiert werden muss, wofür so ein Impfausweis eigentlich da sei.



Zum Abschluss ein schöner Satz von RKI-Chef Wieler:



"Wir haben einen üppigen Werkzeugkasten zur Pandemiebekämpfung. Das mächtigste Werkzeug sind wir."