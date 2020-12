Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 18. Dezember 2020 Worüber wir Weihnachten reden

Am Montag entscheidet die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), ob der Impfstoff von Biontech in der EU zugelassen wird (über den Impfstoff von Moderna soll am 6. Januar entschieden werden). Falls ja, ist das das erste Zulassungsverfahren weltweit, das ordentlich zustande gekommen ist (also keine Notzulassung).



Danach müssen die Chargen vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) noch freigegeben und verteilt werden. Das Bundesgesundheitsministerium geht heute davon aus, dass am 27. Dezember die ersten Menschen in Deutschland geimpft werden können.



Dass ab 27. Dezember natürlich nicht 80 Millionen Deutsche einen Pikser und drei Wochen später den zweiten bekommen können, ist klar. Deswegen musste priorisiert werden. Das hat das Robert Koch-Institut und seine Ständige Impfkommission (STIKO) zusammen mit dem Deutschen Ethikrat gemacht.



Wie die Priorisierung genau aussieht, können Sie ausführlich in der offiziellen Mitteilung dazu nachlesen. Die Ziele sind jedenfalls schwere Verläufe und Tode zu vermeiden, Menschen mit arbeitsbedingt hohem Risiko zu schützen, die Übertragung des Virus in vulnerable Gruppen zu verhindern und die staatlichen Funktionen und das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten.



Anhand dieser Ziele und dem derzeitigen Infektionsgeschehen (von 22.435 Toten, die am Montag gemeldet wurden, waren 19.663 älter als 70 Jahre; 15.017 älter als 80 Jahre) hat die STIKO die Reihenfolge für die Impfungen festgelegt: