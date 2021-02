Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 12. Februar 2021 Corona-Tests für alle?

Ab kommender Woche sollen wieder alle, die Symptome einer Corona-Infektion haben, einen PCR-Test bekommen können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Empfehlung an Ärztinnen und Ärzte entsprechend überarbeiten. Angesichts der ausgebliebenen Grippewelle und sinkender Corona-Zahlen gebe es wieder freie Kapazitäten in den Laboren, sagte der Minister.