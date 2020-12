Liebe Leserinnen und Leser,



die Impfungen rücken Näher. Eventuell sollen noch in diesem Jahr (das nur noch knapp über drei Wochen lang ist) Menschen in Deutschland gegen das neuartige Coronavirus geimpft werden. Damit einher gehen natürlich Fragen und Sorgen.



Deswegen schaue ich heute mit Ihnen auf die vier möglichen Impfstoffe, die sich derzeit in Testphasen befinden. Ich zeige Ihnen kompakt, was über die Stoffe bekannt, was Nebenwirkungen sein können und was Vor- und Nachteile sind.



Doch davor ein Blick in die Zahlen.